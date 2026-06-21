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21 июня, 18:26

Шоу-бизнес

Актрису Екатерину Волкову госпитализировали

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Актриса Екатерина Волкова написала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), что ее экстренно госпитализировали.

При этом причины госпитализации она не раскрыла. Она лишь заявила, что выйдет на связь, когда ее состояние улучшится.

Волкова широко известна по ролям в сериалах "КГБ в смокинге", "Next 2", "Скорая помощь", "Пищеблок" и "Закон каменных джунглей". Также она снималась в фильмах "Живой", "Асса 2" и "Саранча". В ее активе более чем в 90 проектах.

Ранее экс-супруга Дмитрия Диброва Полина сообщила, что телеведущий находится в Боткинской больнице. Он находится в сознании под наблюдением врачей. При этом подробностей она не привела, так как находится в Китае и не может навестить бывшего мужа.

Состояние телеведущего оценивается как средней степени тяжести, дышит он сам. По предварительным данным, 66-летний Дибров неудачно упал с лестницы в одном из столичных ночных клубов, где он помогал диджею. СМИ заявляют, что ему якобы диагностировали черепно-мозговую травму и перелом носа.

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