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11 июня, 11:22

Шоу-бизнес

Директор Буйнова опроверг сообщения об инсульте у артиста

Фото: legion-media.com/ТАСС/Артем Геодакян

Директор народного артиста России Александра Буйнова Сергей Пудовкин опроверг информацию о том, что у певца произошел ишемический инсульт. Об этом сообщает РИА Новости.

Телеграм-канал Mash ранее заявлял, что Буйнов перенес микроинсульт и не заметил этого. В мае артиста якобы госпитализировали из-за скачков давления и общей слабости, а врачи выявили у него повторный инфаркт мозга неизвестной давности малого глубинного типа. Буйнова выписали спустя неделю.

"Спасибо за беспокойство. Все прекрасно. Информация не соответствует действительности", – отметил директор музыканта.

По словам Пудовкина, 11 июня Буйнов должен выступить на площадке "ЦСКА Арена" вместе со своими внуками, а затем артист выйдет на сцену Кремлевского дворца и исполнит песню "Друг". Также в этот же день Буйнов примет участие в телепроекте в роли одного из членов жюри.

"Это к вопросу о реальном состоянии артиста. Дай бог нам всем так себя чувствовать", – добавил его директор.

Ранее народный артист России Сергей Проханов опроверг слухи о своей госпитализации, назвав их чушью. Утверждалось, что артист был экстренно доставлен в спинальный нейрохирургический центр из-за сильных болей в позвоночнике, где врачи якобы диагностировали у него сужение позвоночного канала из-за износа и рекомендовали снизить физическую активность.

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