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03 августа, 10:33

Происшествия

Гражданку Узбекистана вышлют на родину из-за коврика с флагом РФ

Фото: depositphotos/Shebeko

Трудовая мигрантка из Узбекистана, которая постелила во временном жилье коврик с изображением государственного флага России, будет возвращена на родину 6 августа. Об этом сообщила пресс-служба агентства миграции республики.

В ходе рейда правоохранителей в Нижегородской области в квартире женщины обнаружили коврик с российским триколором. В связи с этим в отношении нее рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о надругательстве над государственным флагом.

"За счет средств миграционного фонда для женщины оформлен авиабилет в Узбекистан", – говорится в сообщении ведомства.

Представительство агентства в РФ и генконсульство Узбекистана в Казани совместно с российскими органами выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, который расширяет перечень оснований для административного выдворения иностранных граждан из России. В частности, теперь мера будет применяться за дискриминацию по половой принадлежности, языку, возрасту, отношению к религии. В целом список статей увеличится до 45.

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