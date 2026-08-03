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03 августа, 10:44

Происшествия

Неизвестный с ножом напал на двух человек в подмосковном Солнечногорске

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Неизвестный напал с ножом на двух мужчин в подмосковном Солнечногорске. Об этом РИА Новости сообщили в подмосковном главке СК России.

Инцидент произошел утром в понедельник, 3 августа, на улице Староандреевской. По данным следствия, злоумышленник нанес пострадавшим ножевые ранения. 44-летний местный житель погиб на месте, 48-летний мужчина получил ранения плеча и предплечья и был доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. Правоохранители осматривают место происшествия, проводят допросы и готовят назначение судебных экспертиз.

Вместе с тем проводится комплекс следственных действий и оперативно-следственных мероприятий, направленный на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления.

Ранее суд арестовал жителя Санкт-Петербурга, который напал на водителя скорой помощи. Мужчина ударил его кулаком по голове и выстрелил в его сторону из сигнального пистолета. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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