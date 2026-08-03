Москва 24 и Russpass запускают розыгрыш с публикацией в печатном гиде "Покажи Москву!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Телеканал Москва 24 и цифровая туристическая экосистема Russpass запустили конкурс, в котором горожане могут поделиться любимыми уголками столицы и выиграть призы.

Конкурс объединяет два направления: розыгрыш брендированного мерча и отбор локаций для печатного гида "Покажи Москву!". Пять победителей определят случайным образом с помощью бота, они получат фирменные сувениры. Еще 20 необычных и интересных мест, предложенных участниками, войдут в страницы гида.

Чтобы принять участие, необходимо подписаться на каналы "Москва 24" и "Мостуризм" в мессенджере MAX, нажать кнопку "Участвовать" под постом о старте розыгрыша и отправить информацию о любимом месте на почту mag@mos.ru.

Организаторы ждут не только описание локации, но и личные истории или малоизвестные факты о ней. Принимаются самые разные уголки Москвы, от знаковых культурных точек до тихих "мест силы". Гид, собранный из рекомендаций жителей, покажет столицу такой, какой ее видят сами горожане.

Конкурс стартует 3 августа, а итоги будут подведены 9 августа.

Ранее в городе прошла церемония награждения победителей конкурса "Покажи Москву!". Лауреатами стали 26 человек, а одной из лучших профессиональных гидов признана экскурсия Ольги Зотовой, которая знакомит с историей района Лефортово. Она объединяет примеры советской архитектуры XX века, церковь Апостолов Петра и Павла в Солдатской слободе, ансамбль Екатерининского дворца.

