Врач Авраменко: для снижения риска СВДС ребенок должен спать на спине, на упругом матрасе

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Самым безопасным для новорожденного с точки зрения профилактики синдрома внезапной детской смерти (СВДС) считается сон в отдельной кроватке, установленной в комнате родителей. Об этом "Газете.ру" рассказала ассистент кафедры неонатологии Пироговского университета Василиса Авраменко.

По словам специалиста, ребенок должен спать на спине, на упругом матрасе и без подушки. В кроватке также не должно быть мягких бортиков, одеял и игрушек, чтобы исключить риск нарушения дыхания. Совместный сон с родителями врач рекомендовала практиковать не раньше трехмесячного возраста и только при соблюдении специальных правил безопасности.

Авраменко также отметила, что оптимальная температура воздуха в комнате с новорожденным составляет от 18 до 26 градусов. При сухом воздухе рекомендуется использовать увлажнитель, регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку.

Кроме того, врач напомнила, что купать ребенка после выписки из роддома можно ежедневно, даже если пуповинный остаток еще не отпал. Она добавила, что выкладывать малыша на живот можно уже со вторых суток жизни, поскольку это способствует укреплению мышц, улучшает работу кишечника и помогает развитию вестибулярного аппарата.

"Кроме того, помогает успокоить и способствует профилактике дискомфорта в животе контакт "кожа-к-коже" на руках у матери, практики высаживания, массаж животика по часовой стрелке вокруг пупка, положение спиной к маме (по типу высаживания, положение "Будды")", – заключила врач.

Ранее врачи Видновского перинатального центра выходили мальчика, родившегося на 27-й неделе беременности с весом 650 граммов и ростом 30 сантиметров. Маму госпитализировали с тяжелой преэклампсией и провели экстренное кесарево сечение. После реанимации малыша перевели в отделение патологии недоношенных. Благодаря усилиям врачей он со временем окреп, начал есть из бутылочки и активно расти.