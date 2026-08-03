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03 августа, 17:07

Происшествия

Число погибших из-за атаки БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 7 человек

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Число погибших из-за атаки БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 7 человек, сообщили в оперштабе Кубани.

Среди погибших – 3 детей. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 40 человек. 21 из них госпитализировали, еще 19 получили необходимую помощь амбулаторно.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов добавил, что врачи проводят телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.

Глава муниципального образования города Геленджик Алексей Богодистов, в свою очередь, указал на то, что сельскую больницу усилили врачи городской больницы и медики из местного санатория. На месте работают два психолога, помощь предложили волонтеры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости, комментируя случившееся, подчеркнула, что страны НАТО являются спонсорами терроризма.

"В центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины", – добавила Захарова.

Дипломат заявила, что страны НАТО и Евросоюза являются частью международной террористической деятельности, несмотря на то что они декларировали нулевую толерантность по отношению к терроризму.

Обломки вражеского БПЛА упали в Архипо-Осиповке утром 3 августа. Согласно информации местных властей, атака была нацелена на объекты гражданской инфраструктуры.

На месте произошедшего продолжают работы оперативные службы. На место также направлена специализированная бригада медицины катастроф.

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