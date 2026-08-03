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03 августа, 07:26

Происшествия

Силы ПВО уничтожили за ночь 131 украинский БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за прошедшую ночь 131 украинский БПЛА над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Речь идет о периоде с 20:00 2 августа до 07:00 3 августа. По уточнению ведомства, дроны удалось уничтожить над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря.

Ранее украинский БПЛА нанес удар по территории рядом с детской площадкой в селе Принцевка Валуйского округа Белгородской области. В результате погибла 13-летняя девочка. Еще один ребенок 7 лет получил множественные осколочные ранения головы, спины и ног. Также пострадала 9-летняя девочка. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова назвала трагедию бесчеловечным террористическим актом.

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