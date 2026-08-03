В РФ сохранится право на семейную выплату после смены работы

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Право на ежегодную семейную выплату в России сохранится после смены работы. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

"В 2025 году вы работали в другой компании? Это не препятствие для оформления ежегодной семейной выплаты", – отметило ведомство.

Минтруд подчеркнул, что воспользоваться правом на выплату можно и тогда, когда к моменту подачи заявления гражданин еще не устроился на новую работу. При этом основным условием является наличие официального дохода от трудовой деятельности.

Ведомство пояснило, что размер выплаты определяется перерасчетом по ставке 6% уплаченного с заработной платы подоходного налога за прошлый год. Разница будет перечислена единым платежом.

На семейную выплату могут претендовать работающие родители двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов на человека, а имущество соответствует установленным нормам.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой выплачивать ежемесячную "родительскую зарплату" одному из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей. По его словам, мера особенно актуальна для многодетных семей. Благодаря выплате один из родителей сможет спокойно заниматься воспитанием, не отвлекаясь на поиски заработка.

