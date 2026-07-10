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Политика

В Госдуме предложили ввести возможность совместного налогообложения доходов супругов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуме предложили ввести механизм совместного налогообложения для семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект, подготовленный первым зампредом комитета по контролю Дмитрием Гусевым.

Документ призван скорректировать применение прогрессивной шкалы НДФЛ с учетом семейного статуса граждан. Инициатива предполагает внесение поправок в Налоговый кодекс РФ.

Супругам хотят дать право по желанию подавать совместную налоговую декларацию. Схема расчета предлагается следующая: доходы мужа и жены, облагаемые по основной ставке, суммируются, из них вычитаются положенные льготы, после чего общая сумма делится поровну. Уже к этой усредненной части и будет применяться прогрессивная шкала налогообложения.

При этом подчеркивается, что новый режим будет сугубо добровольным. Он не затронет доходы, облагаемые по иным ставкам, зарубежные заработки, а также ситуации, когда один из супругов не является налоговым резидентом РФ.

Гусев пояснил необходимость нововведения тем, что нынешняя система персонального налогообложения не видит разницы между одиноким гражданином и семьей с детьми. Парламентарий уверен, что при введении прогрессивной шкалы неравенство становится особенно ощутимым для ячеек общества, где работает только один человек или их доходы сильно разнятся.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который до 2030 года сохраняет для малого бизнеса на УСН порог доходов в 20 миллионов рублей для освобождения от НДС.

Одновременно с этим депутаты предложили правительству совместно с профильным думским комитетом отслеживать правоприменение, чтобы оценить влияние этой меры на бизнес и бюджетные поступления.

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