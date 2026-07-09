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Россия представила исполнительному совету Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) новые факты о нарушениях Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО). Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин на 112-й сессии Исполнительного совета организации.

По его словам, информация была передана перед началом конференции. Она, в частности, содержала данные о находке дымовых гранат с хлорпикрином на позициях ВСУ в Донецкой Народной Республике, также было упомянуто об атаке украинских дронов с самодельными боеприпасами, содержащими это же вещество, на здание школы в ДНР.

"Ожидаем конкретной реакции от техсекретариата ОЗХО и государств – участников КЗХО на факты использования украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов, отравляющих веществ и ХСББ (химические средства борьбы с беспорядками. – Прим. ред.)", – заявил Тарабрин.

Вместе с тем дипломат добавил, что Москва продолжает консультации с техническим секретариатом ОЗХО по запросу о визите экспертов и оказании технической помощи.

Ранее глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов указывал, что украинские солдаты применяют отравляющие вещества против российских бойцов и мирных граждан. Он уточнял, что подобные компоненты ВСУ используют в зоне СВО на систематической основе.

Из-за действий украинских войск повышаются риски попадания отравляющих веществ в руки террористических и криминальных структур, добавлял дипломат, заверяя, что все случаи фиксируются и документируются компетентными органами России.