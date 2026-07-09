Собянин и Кравцов поздравили московских выпускников с успешной сдачей ЕГЭ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин провел рабочую встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, обсудив рекордные результаты государственной итоговой аттестации в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам Кравцова, столица уверенно задает высокую планку образовательных результатов.

"По итогам ЕГЭ 2026 года столица возглавляет список регионов-лидеров <...> Такие результаты достигаются при системной поддержке педагогов и внимании к углубленному изучению предметов", – отметил Кравцов.

Министр также отметил успешное выступление московских школьников на олимпиадах. В частности, в прошлом году они составили значительную часть призеров Всероссийской олимпиады школьников и внесли весомый вклад в копилку сборной России на международных соревнованиях.

В свою очередь, Собянин подчеркнул, что для Москвы результаты ЕГЭ станут стимулом для дальнейшей работы. Например, планируется масштабное обновление инфраструктуры по программе "Моя школа". Кроме того, город строит десятки школ и колледжей.

"Мы готовы делиться нашими разработками со всей страной и уже делаем это", – добавил мэр.

В целом ЕГЭ в столице сдали более 93 тысяч человек, в том числе свыше 72 тысяч выпускников 2026-го. За год в два раза выросло количество стобалльников. Впервые за 25-летнюю историю проведения ЕГЭ выпускнику удалось набрать 500 баллов по пяти предметам – достижением отметилась Екатерина Малкова из школы № 1409.

Кроме того, высший балл за четыре предмета на ЕГЭ получили пять москвичей: Вера Захарова из школы № 1583 имени К. А. Керимова, Дарья Ефимова из школы № 58, Маргарита Саломасова из школы № 1573 и выпускники предуниверсария Московского авиационного института Григорий Славнов и Александр Горбунов.

В целом доля высокобалльных результатов в Москве выросла с 38,7% до 47%. Не смогли преодолеть минимальный порог по обязательным предметам лишь 0,64% сдававших экзамен.

Наиболее популярным предметом стала профильная математика. Доля выбравших ее выпускников увеличилась до 59%, средний балл составил 73,5 балла. Доля сдававших физику выросла до 18%, средний балл – 76,4.

Высокие результаты столичных школьников были достигнуты благодаря систематической работе по повышению качества образования, прежде всего математического и естественно-научного цикла. Дополнительные возможности для самостоятельной подготовки предоставляет и "Московская электронная школа" ("МЭШ").

В марте на платформе стали доступны онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ. В их программу вошло более 320 видеоматериалов. А в сервисе "Портфолио учащегося" доступны рекомендации по выбору вуза и специальности. Были доступны лекции психологов, которые рассказали, как справляться со стрессом и эффективно распределить свое время.

На официальном сайте Регионального центра обработки информации города Москвы rcoi.mcko.ru опубликовали актуальную информацию и документы для участников экзаменов и организаторов.

Для проведения ЕГЭ открыли 573 пункта приема экзаменов (ППЭ). Девять ППЭ организовали для учащихся, находящихся на лечении в больницах. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья сдавали экзамен на дому.

Все пункты оборудовали системами видеонаблюдения. К контролю проведения экзаменов привлекли более 3 тысяч общественных наблюдателей. IT-инфраструктура была построена на российском сертифицированном программном обеспечении.

В Минпросвещения ранее рассказали, что выпускники, набравшие на ЕГЭ более 70 баллов, имеют шанс на поступление в ведущие вузы страны на разные направления подготовки.

Кравцов на совещании с Владимиром Путиным сообщал, что в 2026 году число участников ЕГЭ, набравших 70 и более баллов, увеличилось до 330 тысяч человек. Это на 52 тысячи больше, чем годом ранее.