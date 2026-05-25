Медведев заявил, что ЕГЭ нужно совершенствовать

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) необходимо совершенствовать, сохраняя и развивая сильные стороны системы и поэтапно устраняя слабые. Об этом заявил председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, остается ли ЕГЭ эффективным инструментом аттестации выпускников, Медведев отметил, что экзамен серьезно изменил ситуацию с доступностью высшего образования.

Он указал, что при всех недостатках, которые, безусловно, есть, эта система дала выпускнику – независимо от места проживания и дохода семьи – реальный шанс поступить в ведущий национальный вуз. Зампред Совбеза также напомнил, что к этому стремились всегда и в настоящее время это вполне возможно.

Медведев также подчеркнул, что как председатель президиума совета при президенте по науке и образованию получает много обращений с критикой ЕГЭ. Эта критика, по его словам, отражает реальные проблемы, но при этом показывает, где необходимо лучше настроить всю процедуру.

"Отмена ЕГЭ лишь вернет нас к старым проблемам: неравенству возможностей, субъективности оценок при поступлении (включая взятки), зависимости от места, где человек родился и учился в школе. Поэтому ЕГЭ нужно совершенствовать – вдумчиво, без кампанейщины", – добавил он.

По мнению Медведева, процедура должна становиться более удобной, прозрачной и технологичной, однако при этом не создавать новых барьеров для учеников.

Основной этап ЕГЭ-2026 стартует 1 июня. Экзамены пройдут во всех 89 субъектах России и в 54 зарубежных странах. На участие в тестировании уже зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников. В свою очередь, на ОГЭ заявки подали почти 1,7 миллиона человек.