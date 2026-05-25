Врач Русанова: псиллиум полезен для микробиоты кишечника

Фото: 123RF.com/espies

Псиллиум – шелуха подорожника – полезен для микробиоты кишечника и помогает контролировать аппетит, однако некоторым людям он может не подойти. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявила врач, клинический нутрициолог Дарья Русанова.

Она пояснила, что этот продукт впитывает объем воды, превышающий его собственный в 80 раз. Благодаря этому свойству во время прохождения по желудочно-кишечному тракту он помогает и при запорах, и при диарее.

Кроме того, он может работать как пребиотик, добавил специалист. Псиллиум помогает вырабатываться муцину – защитной слизи кишечника, приводит к росту полезных бактерий, которые производят жирную кислоту для профилактики диабета второго типа – бутират. Кроме того, продукт снижает уровень холестерина.

При этом, предупредила Русанова, принимать его следует только в случае необходимости, так как он может оказать и негативное влияние на организм. Например, возможны боли в животе и вздутие, так как бактерии ферментируют клетчатку.

Кроме того, из-за псиллиума лекарства и полезные вещества могут усваиваться медленнее, добавил врач. В связи с этим при подборе биодобавок лучше прибегнуть к вычислительной диете – системе питания, основанной на генетическом анализе бактерий кишечника.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова назвала лучшие продукты для поддержания здоровья микробиоты. По ее словам, наиболее полезными являются отварной картофель, черника, кимчи и матча.

Она подчеркнула, что для здоровья важны ферментированные продукты, клетчатка, резистентный крахмал, растительные пигменты полифенолы.

