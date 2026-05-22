Эксперт Мкртчян: 80% самостоятельных туристов едут за рубеж без медстраховки

Путешествия летом нередко сопровождаются проблемами с ЖКТ из-за смены качества воды, пренебрежения правилами гигиены и других факторов, рассказали эксперты. Как предотвратить нежелательные последствия, разбиралась Москва 24.
Серьезные проблемы
Летом россияне могут столкнуться с заболеванием, которое называют "диареей путешественников", сообщило издание "Абзац" со ссылкой на директора научно-исследовательского центра, врача – иммунолога-аллерголога Георгия Викулова.
Специалист пояснил, что патология часто возникает во время поездок. Она представляет собой поражение желудочно-кишечного тракта, которое провоцируют различные виды бактериальных возбудителей.
Эксперт добавил, что обычно случаи начинают фиксировать уже в мае.
В свою очередь, врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала Москве 24, что такая проблема отмечается ежегодно. Главным образом это – функциональная диарея, связанная с синдромом раздраженного кишечника, стрессом, сменой места жительства и качества воды.
Проблемы может спровоцировать и инфекция, которая вызывается не только ротавирусом, но и норовирусом, энтеровирусами, бактериями (шигеллами, сальмонеллами, кампилобактерами, кишечной палочкой), а также простейшими, в частности лямблиями. В связи с этим, подход к лечению в каждом случае разный. Например, при бактериях назначают антибиотики, при паразитах – антипаразитарные средства и так далее, отметила эксперт.
Страховка на любой случай
Путешественники зачастую не знают, какой именно у них вид болезни, в связи с этим до обращения к врачу нужна симптоматическая терапия. Она заключается в том, чтобы вывести все токсины, – здесь помогут сорбенты в необходимых дозировках, уточнила Татьяна Романенко.
Эксперт добавила, что при наличии рвоты нужно пить по 5–15 миллилитров каждые 5–15 минут в зависимости от выраженности синдрома. Если за сутки с проблемой не удалось справиться, то может возникнуть угроза для жизни – требуется медицинская помощь, госпитализация или инфузионная терапия.
"Что касается пробиотиков, пребиотиков и комбинированных препаратов – мы их назначаем, но самолечение не показано. Свою аптечку нужно собирать с лечащим врачом с учетом особенностей путешественника", – подчеркнула терапевт.
Она добавила, что любая поездка летом – это риск получения инфекций, поэтому очень важно всегда соблюдать правила гигиены. Особое внимание нужно уделить мытью рук.
"Еще важна вода: можно пить только бутилированную. Кроме того, нужно быть очень осторожным со льдом, потому что тот, который подают в напитках, часто тоже является источником заражения при его заморозке", – порекомендовала Романенко.
При этом вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с Москвой 24 напомнил, что во время путешествий за рубеж всегда нужно оформлять страховку, однако, 80% самостоятельных туристов этого не делают.
Он добавил, что при покупке тура в агентстве человек будет застрахован в 100% случаев, как правило, на 50 или 60 тысяч долларов на каждого члена семьи. Это покрывает практически любое лечение.
Что касается России, то ОМС покрывает почти все случаи, в том числе отравление ротавирусом и другие заболевания ЖКТ. Однако, если путешествие сопровождается, например, экстремальными видами активности – сплав по рекам, альпинизм, горные лыжи – нужно страховаться отдельно. То же относится и к отдаленным районам страны, откуда, в теории, может понадобиться эвакуация на самолете или вертолете, заключил Мкртчян.