Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 19:47

Истории
Главная / Истории /

Эксперт Мкртчян: 80% самостоятельных туристов едут за рубеж без медстраховки

Путешествие с подвохом: как избежать проблем с ЖКТ во время турпоездок

Путешествия летом нередко сопровождаются проблемами с ЖКТ из-за смены качества воды, пренебрежения правилами гигиены и других факторов, рассказали эксперты. Как предотвратить нежелательные последствия, разбиралась Москва 24.

Серьезные проблемы

Фото: 123RF.com/sorapop

Летом россияне могут столкнуться с заболеванием, которое называют "диареей путешественников", сообщило издание "Абзац" со ссылкой на директора научно-исследовательского центра, врача – иммунолога-аллерголога Георгия Викулова.

Специалист пояснил, что патология часто возникает во время поездок. Она представляет собой поражение желудочно-кишечного тракта, которое провоцируют различные виды бактериальных возбудителей.

Это заболевание вытекает из самого названия. Оно связано с кампилобактерами и другими кишечными воспалительными факторами. Летний период – это время подъема заболеваемости.
Георгий Викулов
директор научно-исследовательского центра, врач – иммунолог-аллерголог

Эксперт добавил, что обычно случаи начинают фиксировать уже в мае.

В свою очередь, врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала Москве 24, что такая проблема отмечается ежегодно. Главным образом это – функциональная диарея, связанная с синдромом раздраженного кишечника, стрессом, сменой места жительства и качества воды.

Проблемы может спровоцировать и инфекция, которая вызывается не только ротавирусом, но и норовирусом, энтеровирусами, бактериями (шигеллами, сальмонеллами, кампилобактерами, кишечной палочкой), а также простейшими, в частности лямблиями. В связи с этим, подход к лечению в каждом случае разный. Например, при бактериях назначают антибиотики, при паразитах – антипаразитарные средства и так далее, отметила эксперт.

Страховка на любой случай

Фото: 123RF.com/desperada

Путешественники зачастую не знают, какой именно у них вид болезни, в связи с этим до обращения к врачу нужна симптоматическая терапия. Она заключается в том, чтобы вывести все токсины, – здесь помогут сорбенты в необходимых дозировках, уточнила Татьяна Романенко.

Также важна борьба с дегидратацией, потому что быстро происходит обезвоживание. Особенно уязвимые группы – люди с хроническими заболеваниями, дети, пожилые. Для борьбы с заболеванием нужны солевые растворы (аптечные формы). Если такой возможности нет, можно использовать минеральную воду или просто воду с растворенной солью – это тоже будет электролитным раствором.
Татьяна Романенко
врач-терапевт

Эксперт добавила, что при наличии рвоты нужно пить по 5–15 миллилитров каждые 5–15 минут в зависимости от выраженности синдрома. Если за сутки с проблемой не удалось справиться, то может возникнуть угроза для жизни – требуется медицинская помощь, госпитализация или инфузионная терапия.

"Что касается пробиотиков, пребиотиков и комбинированных препаратов – мы их назначаем, но самолечение не показано. Свою аптечку нужно собирать с лечащим врачом с учетом особенностей путешественника", – подчеркнула терапевт.

Она добавила, что любая поездка летом – это риск получения инфекций, поэтому очень важно всегда соблюдать правила гигиены. Особое внимание нужно уделить мытью рук.

"Еще важна вода: можно пить только бутилированную. Кроме того, нужно быть очень осторожным со льдом, потому что тот, который подают в напитках, часто тоже является источником заражения при его заморозке", – порекомендовала Романенко.

При этом вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с Москвой 24 напомнил, что во время путешествий за рубеж всегда нужно оформлять страховку, однако, 80% самостоятельных туристов этого не делают.

Он добавил, что при покупке тура в агентстве человек будет застрахован в 100% случаев, как правило, на 50 или 60 тысяч долларов на каждого члена семьи. Это покрывает практически любое лечение.

Бывают и катастрофические случаи: человек впал в кому, и лечение идет не два-три дня, а 1–3 месяца, сумма набегает до 50–100 тысяч долларов. Если человек застрахован, то компания может эвакуировать его в родную страну. Если соответствующего документа нет, то местная больница не выгоняет его – это было бы антигуманно, но она оказывает услуги на сумму вплоть до 100 тысяч, а потом родственники собирают деньги, чтобы больного оттуда выпустили. Это редкие случаи, но они происходят.
Алексан Мкртчян
вице-президент Альянса туристических агентств России

Что касается России, то ОМС покрывает почти все случаи, в том числе отравление ротавирусом и другие заболевания ЖКТ. Однако, если путешествие сопровождается, например, экстремальными видами активности – сплав по рекам, альпинизм, горные лыжи – нужно страховаться отдельно. То же относится и к отдаленным районам страны, откуда, в теории, может понадобиться эвакуация на самолете или вертолете, заключил Мкртчян.

Читайте также


Старкина Маргарита

туризмобществоистории

Главное

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика