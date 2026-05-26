26 мая, 05:46

В РФ разработают требования к беспилотным автомобилям

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Минпромторг, МВД и институт НАМИ в 2026 году представят правительству РФ проект требований безопасности для беспилотных автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный кабмином план.

Согласно документу, высокоавтоматизированные транспортные средства должны будут в обязательном порядке оснащаться бортовым устройством записи информации.

Планируется определить необходимый перечень параметров, которые "черный ящик" должен фиксировать в момент технологического сбоя или аварии. Доклада от ответственных ведомств ждут до конца текущего года.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что к 2028 году в стране будут работать свыше 300 беспилотных грузовиков. При этом на данный момент на дорогах уже работают более 90 высокоавтоматизированных грузовиков – на трассах М-11 "Нева" и ЦКАД.

