26 мая, 11:53

Онколог Каприн: пик заболеваемости раком кожи приходится на 70–75 лет

Онколог назвал возраст, в котором чаще всего возникает рак кожи

В России пик заболеваемости раком кожи приходится на 70–75 лет. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Согласно его наблюдениям, меланома чаще всего встречается у людей в возрастной категории от 50 до 85 лет. Тем не менее заболевание может развиться у человека в любом возрасте.

Вместе с тем эксперт обратил внимание, что онкология не ограничивается только кожей: она может поражать глаза, слизистую рта и кишечник.

"Главная опасность меланомы заключается в ее способности очень быстро давать метастазы", – заключил Каприн.

Ранее в России призвали создать "зеленый коридор" для пациентов с подозрением на рак. Как указал автор инициативы, общественник Михаил Иванов, сейчас граждане сталкиваются с трудностями при получении своевременной диагностики, хотя это критически важно.

Он предложил автоматизировать процесс, чтобы пациенты сразу попадали на ускоренный маршрут, не тратя время на получение направлений и запись на обследования. Иванов также указал на успешные примеры подобной системы и призвал депутатов и Минздрав закрепить этот механизм законодательно.

Выпуск лекарств от рака в Москве увеличился почти на 11% за год

