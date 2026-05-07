07 мая, 09:15

"Ведомости": россиян могут начать обследовать на рак легких при диспансеризации

Россиян могут начать обследовать на рак легких при диспансеризации

Фото: depositphotos/diego_cervo

Обследование грудной клетки с помощью низкодозной компьютерной томографии (НДКТ) могут включить в диспансеризацию для пациентов с риском развития рака легкого. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо Минздрава России.

По информации издания, НДКТ используется для выявления патологий легких. Доза облучения при такой диагностике не превышает 1 миллизиверта и допустима для скрининговых исследований. Уточняется, что НДКТ проводится только на втором этапе диспансеризации с помощью рентгена или КТ.

Основания для проведения этого исследования определяет врач-терапевт. Он оценивает стаж и интенсивность курения пациента.

В Минздраве добавили, что назначить процедуру также могут дерматовенеролог, хирург и колопроктолог. Действующие правила будут применяться до июля 2027 года, указали в министерстве.

Ранее депутат Брянской облдумы Михаил Иванов предложил создать в стране "зеленый коридор" для пациентов с подозрением на онкологию. По его мнению, следует разработать механизм, при котором после выявления подозрения человек автоматически будет попадать на ускоренный маршрут, а запись к необходимым специалистам будет проходить без участия пациента.

Эксперты рассказали о системе помощи онкобольным в столице

