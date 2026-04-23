Мурашко заявил о снижении до минимума одногодичной летальности от онкозаболеваний в РФ

Одногодичная летальность от онкозаболеваний снизилась в России до исторического минимума – 16,3%. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в обращении к участникам съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии.

"Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранней стадии, выросла за 3 года на 5,4%", – цитирует Мурашко РИА Новости.

По словам главы Минздрава, однофотонная сцинтиграфия, которая позволяет определять состояние органов и тканей на уровне молекул, к концу 2030 года станет доступна в 80 регионах страны. При этом двухфотонная томография к тому же году будет доступна жителям 40 субъектов. Также парк циклотронов пополнится 17 новыми установками.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство РФ получило разрешение на клиническое применение новой персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины "Онкорна" для терапии колоректального рака. Доклинические испытания вакцины показали ее эффективность и безопасность. Препарат стал второй разработкой ФМБА для терапии данного вида онкологии.

