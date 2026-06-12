Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожены еще два БПЛА, летевших к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО Минобороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака БПЛА на российскую столицу началась утром 12 июня. На данный момент над городом сбито уже 25 дронов.

На этом фоне временные ограничения на работу были введены в столичном аэропорту Домодедово. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.