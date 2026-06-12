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12 июня, 19:31

Общество

Фонд "Защитники Отечества" поддержит военных, ставших инвалидами в приграничье

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Фонд "Защитники Отечества" будет оказывать поддержку ветеранам СВО, получившим инвалидность в приграничных районах. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, к задачам фонда добавится организация помощи ветеранам боевых действий, которые стали инвалидами из-за увечий – ранений, контузий и травм – или заболеваний, которые были получены при отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, во время вооруженных провокаций на госгранице, а также на прилегающих к зоне СВО территориях.

Кроме того, поддержка распространится и на тех, кто после этого был уволен с военной службы.

Вместе с тем российские власти будут совершенствовать систему обучения и повышения квалификации ветеранов спецоперации, сообщил ранее Путин. По его словам, многие бойцы хотят работать в военкоматах, но нельзя ограничиваться только этим.

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