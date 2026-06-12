Система ПВО отразила атаку еще двух БПЛА на подлете к Москве – Собянин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны РФ отразили атаку еще двух беспилотников, которые направлялись на Москву 12 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Он уточнил, что на место падения фрагментов дронов прибыли экстренные службы.

Атака беспилотников на столицу началась утром 12 июня. Всего в настоящее время сбит уже 21 БПЛА.

На фоне продолжающихся попыток атак в столичном аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на работу. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.

