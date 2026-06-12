Мэр Москвы сообщил об уничтожении 19-го БПЛА, летевшего к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожен еще один БПЛА на подлете к Москве. Об этом в пятницу, 12 июня, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр.

Дроны начали атаковать столицу утром 12 июня. Всего в настоящее время сбито уже 19 беспилотников.

На фоне продолжающихся попыток атак в столичном аэропорту Домодедово были введены временные ограничения. Сейчас авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.