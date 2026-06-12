12 июня, 15:20Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил об уничтожении 19-го БПЛА, летевшего к столице
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Уничтожен еще один БПЛА на подлете к Москве. Об этом в пятницу, 12 июня, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр.
Дроны начали атаковать столицу утром 12 июня. Всего в настоящее время сбито уже 19 беспилотников.
На фоне продолжающихся попыток атак в столичном аэропорту Домодедово были введены временные ограничения. Сейчас авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.