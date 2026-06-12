Суд арестовал подростка по обвинению в убийстве мужчины в Наро-Фоминске

Фото: MAX/"СК Подмосковья"

Наро-Фоминский суд арестовал 16-летнего подростка по обвинению в убийстве и покушении на убийство малолетнего. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Подмосковья.

Молодой человек пробудет под стражей до 10 августа.

В рамках следственных действий был обнаружен нож, от которого обвиняемый избавился после преступления. Также следователи намерены назначить судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую, психолого-психиатрическую и дактилоскопическую экспертизы.

ЧП в Наро-Фоминске произошло в ночь на 11 июня. По предварительным данным, 16-летний иностранец ворвался в дом 56-летнего мужчины, у которого тот подрабатывал. Подросток ударил ножом сначала мужчину, а затем и его 13-летнего ребенка. Второй сын владельца дома успел спрятаться. В итоге отец семьи погиб, а его пострадавший сын был госпитализирован.

Подросток признался в нападении, рассказав, что после совершенного забрал деньги и автомобиль убитого. СМИ уточнили, что он похитил 500 тысяч рублей, а затем якобы вызвал такси и направился в сторону подмосковных Котельников. После этого он был задержан сотрудниками охраны рынка "Садовод" и передан полицейским.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух или более лиц".

