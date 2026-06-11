График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 16:08

Происшествия
Главная / Новости /

РЕН ТВ: убитый в Наро-Фоминске мужчина судился с экс-супругой из-за раздела имущества

Убитый в Наро-Фоминске мужчина судился с экс-супругой из-за раздела имущества – СМИ

Фото: МАХ/"СК Подмосковья"

Мужчина, убитый в собственном доме в деревне Терновке Наро-Фоминского округа Подмосковья, незадолго до трагедии судился с бывшей супругой по поводу раздела имущества. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на судебные документы.

После развода экс-супруги стали владельцами дома и земельного участка в равных долях, но не смогли договориться. Женщина утверждала, что мужчина не пускал ее и препятствовал пользованию домом. Мужчина в ответ на это подал свой иск об определении порядка проживания. В итоге суд выделил каждой стороне по отдельной комнате, а остальную часть дома оставил в совместном пользовании.

В свою очередь, подозреваемый в убийстве подросток признался, что напал на мужчину и его сына с ножом. Об этом задержанный рассказал на видео, опубликованном на странице официального представителя МВД РФ Ирины Волк в MAX.

"Я напал на мужчину и его сына, ударил ножом. Деньги забрал и машину", – указал подросток.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что он похитил 500 тысяч рублей, а затем якобы вызвал такси и направился в сторону подмосковных Котельников. После этого он был задержан сотрудниками охраны рынка "Садовод" и передан полицейским.

ЧП в Наро-Фоминске произошло в ночь на 11 июня. По предварительным данным, 16-летний иностранец ворвался в дом 56-летнего мужчины, у которого тот подрабатывал. Подросток ударил ножом сначала мужчину, а затем и его 13-летнего ребенка. Второй сын владельца дома успел спрятаться. В итоге отец семьи погиб, а его пострадавший сын был госпитализирован.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух или более лиц". Нападавшего задержали и доставили в следственный отдел. Следователи уже назначили ряд экспертиз и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Читайте также


происшествия

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика