РЕН ТВ: убитый в Наро-Фоминске мужчина судился с экс-супругой из-за раздела имущества

Фото: МАХ/"СК Подмосковья"

Мужчина, убитый в собственном доме в деревне Терновке Наро-Фоминского округа Подмосковья, незадолго до трагедии судился с бывшей супругой по поводу раздела имущества. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на судебные документы.

После развода экс-супруги стали владельцами дома и земельного участка в равных долях, но не смогли договориться. Женщина утверждала, что мужчина не пускал ее и препятствовал пользованию домом. Мужчина в ответ на это подал свой иск об определении порядка проживания. В итоге суд выделил каждой стороне по отдельной комнате, а остальную часть дома оставил в совместном пользовании.

В свою очередь, подозреваемый в убийстве подросток признался, что напал на мужчину и его сына с ножом. Об этом задержанный рассказал на видео, опубликованном на странице официального представителя МВД РФ Ирины Волк в MAX.

"Я напал на мужчину и его сына, ударил ножом. Деньги забрал и машину", – указал подросток.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что он похитил 500 тысяч рублей, а затем якобы вызвал такси и направился в сторону подмосковных Котельников. После этого он был задержан сотрудниками охраны рынка "Садовод" и передан полицейским.

ЧП в Наро-Фоминске произошло в ночь на 11 июня. По предварительным данным, 16-летний иностранец ворвался в дом 56-летнего мужчины, у которого тот подрабатывал. Подросток ударил ножом сначала мужчину, а затем и его 13-летнего ребенка. Второй сын владельца дома успел спрятаться. В итоге отец семьи погиб, а его пострадавший сын был госпитализирован.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух или более лиц". Нападавшего задержали и доставили в следственный отдел. Следователи уже назначили ряд экспертиз и устанавливают все обстоятельства трагедии.

