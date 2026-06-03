Двое мужчин напали с ножом на фурри в Москве

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Двое мужчин с ножом напали на фурри в пойме реки Битцы на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Представители субкультуры фурри одеваются в меховые наряды антропоморфных животных. Двое 18-летних молодых людей гуляли, когда к ним подошли и начали угрожать, требуя отдать аксессуары.

Потерпевшие испугались и послушались, а затем обратились в полицию. Сумма материального ущерба составила 37 тысяч рублей.

Через несколько часов злоумышленников задержали на улице Маршала Савицкого. Выяснилось, что они являются местными жителями 18 и 19 лет. У них изъяли нож и похищенные вещи, а также возбудили уголовное дело по статьям "Грабеж" и "Разбой". В настоящий момент им предъявлено обвинение.

Ранее в Москве у 20-летнего студента украли пачку сигарет и часы стоимостью более 700 тысяч рублей. Выяснилось, что это сделал иностранец. Его заключили под стражу, а также возбудили уголовно дело о краже. Украденное имущество, в свою очередь, было изъято.

