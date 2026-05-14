14 мая, 09:58

Происшествия

Иностранец в Москве украл у студента пачку сигарет и часы за 700 тысяч рублей

Фото: MAX/"Петровка, 38"

В Москве 31-летний иностранец украл из сумки 20-летнего студента пачку сигарет и часы стоимостью свыше 700 тысяч рублей, сообщила пресс-служба столичной полиции.

Кражу на Никольской улице раскрыли оперативники уголовного розыска отдела полиции "Китай-город". Мужчина, находясь в одном из помещений, обратил внимание на спортивную сумку на вешалке, принадлежавшую студенту. Злоумышленник открыл сумку и вытащил оттуда пачку сигарет и часы.

Выяснилось, что похититель временно проживал в хостеле в Москве. Украденные часы уже изъяты и в скором времени будут возвращены владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигурант заключен под стражу.

Ранее 18-летний житель Нижнего Новгорода украл букеты цветов и раздавал их прохожим. Оказалось, что до этого молодой человек повредил входную дверь заведения. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

