Reuters: США нанесли удары по военному объекту в Иране

Вооруженные силы США атаковали иранский военный объект, который, по данным американской стороны, угрожал силам Штатов и гражданскому судоходству в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Кроме того, в ходе операции американские военные перехватили и уничтожили несколько иранских БПЛА.

Ранее военнослужащие США уничтожили два катера, принадлежащих Корпусу стражей исламской революции (КСИР), а также поразили позицию зенитно-ракетного комплекса в иранском порту Бендер-Аббас.

Американские силы зафиксировали установку иранскими катерами мин в акватории Ормузского пролива. При этом в США заявили, что нанесенные удары носили оборонительный характер и не означают разрыва действующего соглашения о прекращении огня с Ираном.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.