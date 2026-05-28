Работы по реконструкции Воробьевского путепровода в Москве выполнены на 60%

В Москве работы по реконструкции Воробьевского путепровода выполнены на 60%. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

За почти 70 лет эксплуатации сооружение перестало соответствовать современным требованиям безопасности и качества транспортной инфраструктуры столицы. Необходимость реконструкции была вызвана рядом проблем: разрушением бетона, коррозией арматуры, а также просадкой плит укрепления насыпи опор.

Реконструкция ведется в три этапа с сохранением движения транспорта в обоих направлениях на каждом из них. В рамках работ специалисты:



обновляют балки пролетного строения, стойки промежуточных опор, плиты подпорных стен и деформационные швы;

асфальтируют проезжую часть и тротуар;

восстанавливают наружное освещение.

Наиболее трудоемкий этап – замена главных балок. В работах задействована специальная техника, включая автокран грузоподъемностью до 500 тонн.

При реконструкции используются отечественные материалы. В частности, балки пролетного строения поставляет Дмитровский завод мостовых железобетонных конструкций.

Среди применяемых современных технологий – канатная алмазная резка, обеспечивающая безударный демонтаж железобетона, где в качестве режущего инструмента используют стальной трос с напылением из искусственных алмазов. Его приводят в движение с помощью системы направляющих роликов, гидравлического привода и двигателя.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что реконструкция Воробьевского путепровода в Москве завершится осенью 2026 года. После завершения работ улучшится транспортная доступность важных городских объектов, таких как спорткомплекс на Воробьевых горах, МГУ и Дворец пионеров.