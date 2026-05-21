Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 12:33

Мэр Москвы

Собянин рассказал о строительстве и реконструкции дорог в Даниловском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 4 километров дорог будут построены и реконструированы в Даниловском районе Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в МАХ.

В настоящее время, по словам мэра, специалисты завершают проектирование улично-дорожной сети. Согласно плану, под обновление подпадут участки Кожевнической и Дербеневской улиц, а также улицы Кожевнический Вражек и съезда на нее. Вместе с тем работы будут проведены на 700 метрах Летниковской улицы, 3-м Кожевническом переулке и части 2-го Кожевнического переулка.

Параллельно с этим специалисты займутся возведением Проектируемого проезда № 1010, который свяжет 2-й Павелецкий проезд со въездом в жилой комплекс "Эра". В свою очередь, для соединения трассы с Дербеневской улицей будет создан Проектируемый проезд № 5.

В число других запланированных работ градоначальник включил строительство и реконструкцию Проектируемого проезда № 1 от 2-го Павелецкого проезда до Даниловской набережной и создание Проектируемого проезда № 3, который соединит Дербеневскую и Летниковскую улицы.

Вместе с тем для удобства жителей и работников новых жилых и деловых комплексов будет запущен маршрут наземного транспорта, который свяжет эти объекты со станцией метро "Павелецкая" и платформой Дербеневская.

"Завершить реализацию проекта планируем в 2028 году. В результате улучшится транспортная ситуация в Даниловском районе, в том числе вокруг строящихся жилых комплексов", – заключил Собянин.

Тем временем продолжается строительство путепровода, который свяжет районы Аэропорт и Савеловский с Коптево. Его выполнят волнистой формы. Длина путепровода составит 450 метров, он соединит улицы 8 Марта и Приорова. Из-за того, что объект будет пересекать участок железной дороги, его выполнят с изгибом в месте пересечения с путями МЦД-2 и Рижского направления Московской железной дороги.

Собянин: Краснобогатырская улица после реконструкции станет четырехполосной

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика