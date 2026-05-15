Собянин: новый пешеходный переход свяжет районы Тимирязевский и Марфино

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Власти Москвы начали работу по строительству подземного пешеходного перехода между районами Тимирязевским и Марфино. О проекте рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Согласно плану, новый объект свяжет Локомотивный и Гостиничный проезды, а также улицу Комдива Орлова. Протяженность перехода превысит 80 метров, а для удобства пассажиров будут предусмотрены два лестничных схода, оборудованных лифтами.

Строительство будет вестись под путями МЦД-1 и обеспечит доступ к городскому вокзалу Петровско-Разумовская. Мэр обратил внимание на то, что работы будут проводиться с применением закрытого метода, предполагающего использование защитного экрана из труб, благодаря чему движение поездов не будет нарушено.

"Завершить работы планируем до конца года. Строительство удобного и безопасного объекта соответствует целям нацпроекта "Инфраструктура для жизни", – добавил Собянин.

Тем временем продолжается строительство путепровода, который свяжет районы Аэропорт и Савеловский с Коптево. Его выполнят волнистой формы. Длина путепровода составит 450 метров, он соединит улицы 8 Марта и Приорова. Из-за того, что объект будет пересекать участок железной дороги, его выполнят с изгибом в месте пересечения с путями МЦД-2 и Рижского направления Московской железной дороги.