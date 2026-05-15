Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 16:45

Спорт

Российские каноисты Петров и Свинарев получили бронзу на этапе Кубка мира в Германии

Фото: РИА Новости/Нафис Сиразетдинов

Российские каноисты Захар Петров и Сергей Свинарев получили бронзовые медали на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходят в немецком Бранденбурге.

Петров финишировал третьим на дистанции 1 000 метров с результатом 3 минуты 50,82 секунды. Первым стал чешский спортсмен Мартин Фукса, преодолевший дистанцию за 3 минуты 49,82 секунды. Второе место занял представитель Китая У Шэнюэ, уступивший победителю 0,99 секунды.

Свинарев завоевал бронзовую награду на дистанции 200 метров, пройдя ее за 39,09 секунды. Первым к финишу пришел Артур Гулиев из Узбекистана, который опередил россиянина на 0,65 секунды. Серебро выиграл испанец Пабло Грана, отставший от победителя на 0,19 секунды.

Этап Кубка мира в Бранденбурге завершится 17 мая. Спортсмены из России выступают на этих соревнованиях в нейтральном статусе.

Петрову 23 года. Он является пятикратным чемпионом мира. Свинареву 24 года, он завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 года.

Ранее сборная РФ по синхронному плаванию стала второй в технической программе команд на третьем этапе Кубка мира в китайском Сиане. Она набрала 297,0816 балла. Обошла россиянок команда из Китая, на третьем месте оказалась Япония.

Читайте также


спорт

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика