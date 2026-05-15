Суд отправил в СИЗО мужчину, ранившего ножом девочку в Наро-Фоминске

Суд заключил под стражу мужчину, ранившего ножом 7-летнюю девочку в Наро-Фоминске. Об этом сообщает прокуратура Московской области в мессенджере MAX.

"Злоумышленник был задержан в кратчайшие сроки. Установлено, что он зарегистрирован и проживает в Московской области, официально не трудоустроен", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 14 мая. По данным следствия, 21-летний мужчина нанес удары ножом в область лица девочки, а затем скрылся. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Девочке оказали помощь в центре имени Рошаля. В настоящее время она уже выписана и наблюдается амбулаторно.

СМИ утверждали, что злоумышленник имеет психические расстройства и состоит на учете в ПНД. Уточнялось, что он вернулся из больницы три дня назад.