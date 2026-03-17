17 марта, 19:00

Происшествия

Тело ребенка с ножевым ранением найдено в подмосковном Ногинске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением груди найдено в одной из арендованных квартир подмосковного Ногинска, сообщила пресс-служба СК по Московской области в MAX.

Рядом в бессознательном состоянии находилась его мать – ее госпитализировали, сейчас она находится в реанимации.

По версии следствия, накануне трагедии 49-летняя женщина с сыном приехали в Ногинск из Москвы и сняли квартиру посуточно. Медиков и правоохранителей на место происшествия вызвала хозяйка жилья, которая пришла в квартиру на следующий день после заселения семьи.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве ребенка. На месте работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, мальчика, предположительно, убила собственная мать. После этого она попыталась свести счеты с жизнью.

Ранее суд приговорил к 4 годам колонии женщину, которая вместе с супругом изгоняла из 9-летней девочки некую сущность, из-за чего ребенок умер. Инцидент произошел под Новосибирском. Пара 4 дня не кормила несовершеннолетнюю твердой пищей, а также принуждала стоять обнаженными ногами на крапиве.

