Тело ребенка с ножевым ранением найдено в подмосковном Ногинске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением груди найдено в одной из арендованных квартир подмосковного Ногинска, сообщила пресс-служба СК по Московской области в MAX.

Рядом в бессознательном состоянии находилась его мать – ее госпитализировали, сейчас она находится в реанимации.

По версии следствия, накануне трагедии 49-летняя женщина с сыном приехали в Ногинск из Москвы и сняли квартиру посуточно. Медиков и правоохранителей на место происшествия вызвала хозяйка жилья, которая пришла в квартиру на следующий день после заселения семьи.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве ребенка. На месте работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, мальчика, предположительно, убила собственная мать. После этого она попыталась свести счеты с жизнью.

