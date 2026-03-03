Суд арестовал женщину за попытку убить своих детей в Липецке

Фото: depositphotos/JanPietruszka

В Липецке суд арестовал женщину, которая подозревается в покушении на убийство своих детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

По информации следователей, 26 февраля мать напоила несовершеннолетних препаратами с седативным, снотворным и противосудорожным действием, а также приняла их сама. О случившемся она рассказала соседке, которая вызвала врачей. Благодаря своевременной помощи детей спасли.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух малолетних.

Ранее женщина бросила новорожденного ребенка, завернув его в простынь и плотный полимерный пакет, в Тамбовской области. Тело младенца обнаружила прохожая, которая рассказала об этом полиции. По ходатайству следствия обвиняемая была отправлена под домашний арест.