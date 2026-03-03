Актер Бурак Озчивит заявил о готовности развивать карьеру в России

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Олег Спиридонов

Турецкий актер Бурак Озчивит планирует развивать свою карьеру в России, передает Агентство "Москва".

"Я хочу продолжать именно здесь. И у нас уже идут работы", – отметил актер.

По словам артиста, он также работает и в театральной сфере. Например, моноспектакль "Самая красивая девушка Стамбула", в котором Озчивит сыграл главную роль, состоялся 2 марта в Московском дворце молодежи.

Актер подчеркнул, что на сцене ему работать сложнее, чем в кино. Как он отметил, это трудно и психологически, и физически.

"80 минут держать внимание, когда в современном мире можно просто отвлечься на телефон, держать внимание зрителя в такой обстановке – это очень трудно", – пояснил он.

Ранее Озчивит рассказал, что иногда ест по ночам, не ограничивая себя в питании. Однако актер соблюдает ряд правил, которые сам установил, чтобы держать себя в форме. Он также озвучил один из своих основных принципов – "никогда не сдаюсь, никогда не отступаю".

