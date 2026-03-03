МОК назвал спорт объединяющей мир силой

Фото: ТАСС/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Спорт должен оставаться силой, которая объединяет весь мир, потрясенный конфликтами, раздорами и трагедиями, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).

"Это лежит в самой основе Олимпийского движения и исходит из основных принципов олимпизма", – говорится в сообщении.

Комитет также призвал государства – членов ООН поддержать спортсменов на зимних Паралимпийских играх 2026 года, отмечая, что они "могут пострадать из-за недавних конфликтов".

США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля. В ответ республика атаковала еврейское государство и американские военные объекты, которые расположены в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По актуальным данным, число жертв среди мирного иранского населения составляет около 787 человек. Среди них – верховный лидер Али Хаменеи, министр обороны генерал-лейтенант Азиз Насирзаде и начальник Генштаба генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави.