В КСИР пообещали "открыть врата ада" для США и Израиля

Фото: 123RF.com/chatka

США и Израиль настигнет расплата за удары по Ирану. Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини в беседе с агентством Mizan.

"Врагу следует ожидать продолжения целенаправленных атак. Врата ада будут открываться США и Израилю с каждой минутой все больше и больше", – подчеркнул он.

При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи указал, что уничтожение гражданской инфраструктуры, школ и медицинских учреждений на территории ИРИ является военным преступлением.

В Тегеране добавили, что ответные атаки на Израиль и базы США на Ближнем Востоке стали самообороной.

США и Израиль нанесли первые удары по Ирану 28 февраля. Республика в ответ атаковала еврейское государство и американские военные объекты, которые расположены в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В результате обстрелов со стороны США и Израиля в Иране погибли 787 человек, включая верховного лидера Али Хаменеи.

Тегеран отказался вести переговоры с Вашингтоном. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани подчеркивал, что президент США Дональд Трамп поверг Ближний Восток в хаос своими "пустыми надеждами".

