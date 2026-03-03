В окружении Тарантино опровергли слухи о его гибели после удара по Израилю

Фото: AP Photo/Invision/Vianney Le Caer

Американский режиссер Квентин Тарантино, который периодически проживает в Израиле, не пострадал в результате ударов со стороны Ирана. Об этом сообщило TMZ со ссылкой на источник, близкий к Тарантино.

В соцсетях ранее появилась информация, что режиссер погиб в ходе ракетной атаки.

"Квентин жив, у него все в порядке, и у его семьи тоже", – сказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что полузащитник футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду вместе со своей семьей экстренно покинул Саудовскую Аравию на личном самолете. Они проживают в Эр-Рияде, недавно этот город также подвергся ударам дронов на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

США и Израиль нанесли первые удары по Ирану 28 февраля. Республика в ответ атаковала еврейское государство и американские военные объекты в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Тегеран отказался вести переговоры с Вашингтоном. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани уточнил, что американский лидер Дональд Трамп поверг Ближний Восток в хаос своими "пустыми надеждами".