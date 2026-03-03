Трамп анонсировал разрыв торговли с Испанией

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении прекратить все торговые отношения с Испанией из-за отказа увеличить военные расходы до 5% ВВП. Заявление лидер сделал во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Глава Белого дома иронично высказался об отсутствии "великого" руководства в испанском государстве, несмотря на наличие "выдающихся" личностей.

"И, как вы знаете, они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась повысить (военные расходы. – Прим. ред.) до 5%. Я не думаю, что они намерены соглашаться на повышение чего-либо", – отметил Трамп.

Лидер Штатов напомнил, что в настоящее время у Испании есть обязательства по выплачиванию 2% расходов, однако даже эти требования власти отказываются выполнять.

Вместе с тем американский президент раскрыл планы по использованию баз в Испании для операции против Ирана, несмотря на возражения со стороны Мадрида.

"И вот теперь Испания фактически заявила, что мы не можем использовать их базы. Мы не хотим. Мы могли бы использовать их базу, если бы захотели. Мы могли бы просто прилететь и использовать ее. Никто не будет говорить нам не использовать ее, но нам это и не нужно", – заключил Трамп.

О повышении расходов на оборону до 5% ВВП страны НАТО договорились во время саммита в Гааге в июне 2025 года. Реализовать инициативу планировалось к 2035-му.

Отмечалось, что государства, входящие в Альянс, должны будут ежегодно выделять не менее 3,5% на основные оборонные нужды. В частности, до 1,5% будет уходить на защиту критически важной инфраструктуры, стимулирование инноваций, укрепление оборонно-промышленной базы и другие задачи. Кроме того, ежегодно страны должны будут предоставлять план по достижению 5%.

Позднее Трамп предложил "вышвырнуть" Испанию из НАТО за низкий уровень военных расходов. Таким образом он отреагировал на нежелание Мадрида следовать договоренностям о повышении оборонных затрат.