Трамп предложил "вышвырнуть" Испанию из НАТО

Фото: depositphotos/maxxyustas

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Испанию можно было бы исключить из НАТО за низкий уровень военных расходов. Об этом он заявил во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Вашингтоне.

"У них (властей Испании. – Прим. ред.) нет оснований не делать это (повышать военные расходы. – Прим. ред.). Но ничего. Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО", – приводит ТАСС слова Трампа.

Политик добавил, что США не собираются сокращать свои войска на территории Европы, однако могут произвести их передислокацию.

Ранее СМИ писали, что НАТО обсуждает возможность "смягчить ограничения" для пилотов истребителей, чтобы они могли открывать огонь по "воздушным целям" из РФ, залетевшим в воздушное пространство Альянса. Кроме того, в НАТО изучают возможность размещать боевые беспилотники вдоль границы с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что Североатлантический альянс должен нарастить свою обороноспособность и уже это делает. Он также пообещал обеспечить бесперебойную передачу Украине американского оружия, за которое будут платить союзники.