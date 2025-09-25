Генсек НАТО Рютте пообещал обеспечить постоянные поставки вооружений США Киеву

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News пообещал обеспечить бесперебойную передачу Украине американского оружия, за которое будут платить союзники.

При этом он выразил уверенность в том, что эти поставки будут организованы вместе с санкциями, которые введут против России. По его мнению, данные меры помогут западным странам "оказать давление на РФ". Однако иных деталей генсек НАТО не привел.

В июле американский лидер Дональд Трамп заявил, что США планируют отправить Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые полностью оплатят страны Евросоюза.

В связи с этим министр обороны ФРГ Борис Писториус рекомендовал странам Европы "открыть свои кошельки до определенной степени", чтобы собрать деньги на покупку оружия американского производства для Киева.

Глава Белого дома уточнял, что координацией поставок американского вооружения на Украину будет заниматься НАТО совместно с постпредом США при Альянсе Мэтью Уитэкером. При этом Пентагон, по данным СМИ, внес изменения в свою политику и теперь сможет возвращать на свои склады оружие, предназначенное для украинской стороны.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский обсуждал с Трампом "мегасделку" по закупке дронов. По данным СМИ, Киев предложил поделиться с США всей информацией, накопленной о БПЛА за три года конфликта с Россией.

Однако спустя время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп хочет прекратить финансирование конфликта на Украине. По его словам, граждане США устали отправлять на это свои средства и налоги.