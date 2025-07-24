США одобрили продажу Украине оборудования для ремонта военной техники на 322 млн долларов

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Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для ремонта боевых машин пехоты Bradley и систем ПВО HAWK Phase III на общую сумму около 322 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Правительство Украины запросило у Вашингтона комплектующие и услуги по ремонту и обслуживанию БМП Bradley, в том числе техническую помощь, обучение, публикации и логистическую поддержку. Предельная стоимость этой сделки оценивается в 150 миллионов долларов.

Также украинская сторона запросила запчасти, техническое обслуживание и модернизацию ЗРК HAWK Phase III. В США оценили эти услуги в 172 миллиона долларов.

При этом отмечается, что сделки не предусматривают поставки самих боевых машин или ракет, они направлены именно на расширение возможностей Киева по обслуживанию уже полученного от Штатов вооружения.

Пентагон подчеркнул, что реализация обеих сделок будет способствовать поддержке целей внешней политики и интересов национальной безопасности США.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сомневается в том, что Украина использовала всю военную помощь, предоставленную администрацией его предшественника Джо Байдена, по назначению. По его мнению, Киев потратил не все выделенные 350 миллиардов долларов на закупку вооружений.