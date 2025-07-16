Трамп заявил, что Украине уже отправляют ракеты Patriot

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Ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot уже отправляют Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По словам главы Соединенных Штатов, поставкой занимается Германия, которая впоследствии заменит ракеты. При этом США получают полную оплату за вооружение.

В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус рекомендовал странам Европы "открыть свои кошельки до определенной степени", чтобы собрать деньги на покупку оружия американского производства для Киева, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Tagesschau.

По словам главы ведомства, понимание о том, что за вооружение будет платить Европа, а не Штаты, было давно. Однако, подчеркнул он, оружие должна оплачивать не только Германия. Министр также отметил, что у европейских стран нет тех производственных мощностей и вооружения, которыми обладает США.

"Украина находится под огромным давлением, поскольку (Владимир. – Прим. ред.) Путин всегда увеличивает интенсивность воздушных ударов, как только появляются даже малейшие разговоры о мире", – указал Писториус.

Ранее Трамп заявлял о поставке 17 комплексов Patriot для Украины от одной страны. Он также отметил, что координацией поставок американского вооружения на Украину будет заниматься НАТО совместно с американским постпредом при Альянсе Мэтью Уитэкером.

При этом новая военная помощь Украине может включать дальнобойные ракеты ATACMS, считают СМИ. По данным источников, Вашингтон может также разрешить Киеву использовать уже имеющиеся у нее 18 данных ракет для нанесения ударов по России, что позволит ВСУ атаковать военные базы РФ, которые в настоящее время находятся вне досягаемости.