Песков заявил, что США продолжают поставлять Украине вооружение

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Россия исходит из того, что США ранее поставляли Украине вооружение и продолжают делать это сейчас, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что ранее в Вашингтоне много говорили о дороговизне вооружения, однако теперь поставки "будут оплачивать со стороны Европы". На фоне помощи со стороны европейских стран Соединенные Штаты продолжают поставлять Киеву амуницию и военную технику, подчеркнул Песков.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Штаты планируют отправить Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые полностью оплатят страны Евросоюза. При этом, по его словам, Вашингтон еще не определился с точным количеством систем.

Между тем глава США в понедельник, 14 июля, намерен выступить с важным заявлением по России, однако подробности он не раскрыл. СМИ предполагают, что Трамп может представить новый план передачи оружия Украине. Другие эксперты не ожидают услышать от лидера Штатов радикальных заявлений.