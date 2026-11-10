Врачи Кузбасса спасли женщину с 27 переломами после ДТП

Фото: MAX/"Андрей Тарасов"

Врачи нескольких больниц Кузбасса совместно оказали помощь молодой женщине, получившей 27 переломов и расслоение грудного отдела аорты в результате ДТП. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Андрей Тарасов в своем канале в МАХ.

К спасению пациентки привлекли специалистов сразу трех медицинских учреждений. Травматологи и реаниматологи Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского работали вместе с кардиохирургами Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени Л. С. Барбараша и сосудистыми хирургами Кузбасской областной клинической больницы имени С. В. Беляева.

Тарасов отметил, что повреждение аорты представляло особую опасность – без срочного вмешательства вероятность выживания при такой патологии крайне мала. Для проведения операции из Москвы в Кемерово экстренно доставили стент-графт. Это специальное эндоваскулярное устройство, с помощью которого можно восстановить поврежденную стенку сосуда без вскрытия грудной клетки.

Врачи действовали одновременно по нескольким направлениям. Травматологи стабилизировали таз и грудную клетку пострадавшей и остановили кровотечение, реаниматологи поддерживали работу жизненно важных систем организма. Кардиохирурги и сосудистые хирурги восстановили аорту эндоваскулярным способом, установив стент-графт.

Тарасов отметил, что смертность при подобном повреждении достигает примерно 95%. Благодаря совместным усилиям специалистов состояние женщины удалось стабилизировать. Сейчас она находится в больничном отделении, ее состояние оценивается как стабильное. Впереди у пациентки длительная реабилитация.

Ранее в Подмосковье врачи спасли мужчину, которому после ДТП грозила пожизненная инвалидность. У него диагностировали тяжелое повреждение спинного мозга и переломы шейных позвонков, из-за которых могли быть утрачены двигательные функции, чувствительность и контроль над работой тазовых органов.

Хирурги удалили поврежденный позвонок, устранили сдавление спинного мозга и укрепили позвоночник с помощью импланта и металлической конструкции. После операции к пациенту вернулась чувствительность, он вновь смог двигать конечностями.