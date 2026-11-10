10 ноября, 06:19Политика
Дмитриев анонсировал проведение турниров UFC в России
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев анонсировал подготовку к проведению мероприятий UFC в России. Работа над организацией турниров начнется в ближайшее время, сообщил он в социальной сети X.
"Мы скоро будем работать над проведением мероприятий UFC в России", – написал Дмитриев.
Так он прокомментировал появление руководителя UFC Дана Уайта в Белом доме.
Ранее сообщалось, что Уайт встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время общения американский лидер в шутливой форме предложил ему занять должность пресс-секретаря Белого дома, однако глава UFC отказался.