Дмитриев анонсировал проведение турниров UFC в России

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев анонсировал подготовку к проведению мероприятий UFC в России. Работа над организацией турниров начнется в ближайшее время, сообщил он в социальной сети X.

"Мы скоро будем работать над проведением мероприятий UFC в России", – написал Дмитриев.

Так он прокомментировал появление руководителя UFC Дана Уайта в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Уайт встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время общения американский лидер в шутливой форме предложил ему занять должность пресс-секретаря Белого дома, однако глава UFC отказался.