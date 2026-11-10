Удар украинского БПЛА оставил Луганск без электричества

Фото: 123RF.соm/maejitr

В нескольких муниципалитетах Луганской Народной Республики произошло массовое отключение электричества после атаки украинского беспилотника. Под удар попала энергетическая инфраструктура, сообщила пресс-служба правительства региона.

В результате атаки без электроснабжения остались Луганск и другие населенные пункты республики.

Власти предупредили о сохраняющейся угрозе новых ударов по объектам энергетики. Из-за этого восстановление электроснабжения может оказаться затруднено.

Ранее украинские беспилотники атаковали центр Луганска в разгар рабочего дня, в результате чего получили повреждения многоквартирные дома и гражданские объекты. Вблизи места удара находились поликлиника, школа, остановка общественного транспорта и магазины.