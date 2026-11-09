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09 ноября, 11:53

Происшествия

ВСУ нанесли удар по центру Луганска

Фото: 123RF.com/palinchak

Украинские беспилотники атаковали центр Луганска в разгар рабочего дня, в результате чего получили повреждения многоквартирные дома и гражданские объекты. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в МАХ.

Вблизи места удара находятся поликлиника, школа, остановка общественного транспорта и магазины. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. При этом угроза повторных ударов сохраняется, жителей призвали соблюдать меры безопасности и не игнорировать предупреждения об опасности.

За последние сутки в результате атак погибли еще два человека. В Лисичанске беспилотник поразил частный дом, под завалами которого обнаружили тело женщины. На автодороге в Алчевске удар пришелся по легковому автомобилю – погиб водитель.

Также повреждения жилых домов, автомобилей и коммунальных объектов зафиксировали в Кировске, Ровеньках, Северодонецке, Лисичанске, Алчевске, Новоайдарском, Старобельском и Белокуракинском муниципальных округах. Местные власти и профильные службы занимаются устранением последствий атак. Следователи СУ СК России по ЛНР документируют произошедшее.

Всего за сутки системы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над республикой около 40 воздушных целей. Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших.

В начале ноября ВСУ нанесли массированный удар по Луганской Народной Республике – один человек погиб, еще двое получили ранения. В Луганске беспилотники повредили здания двух телекоммуникационных компаний, а также жилые дома, продуктовый магазин, музыкальную школу и городской музей, расположенный в одном из старейших зданий столицы региона.

Кроме того, под удары попали гражданские и коммунальные объекты, жилые дома и транспорт в нескольких муниципальных округах республики, а силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили около 120 воздушных целей.

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