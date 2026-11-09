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09 ноября, 11:39

Транспорт

В Москве выпустили тематическую карту "Тройка" к 100-летию гаража Мельникова

Фото: n-metro.ru

В Москве представили тематическую транспортную карту "Тройка", посвященную столетию гаража Константина Мельникова на Новорязанской улице, где сейчас располагается Музей транспорта Москвы. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Здание возвели в 1926–1929 годах по проекту архитектора Константина Мельникова. Его необычная архитектура обусловлена формой небольшого клиновидного участка: гараж спроектировали в виде подковы, а места для грузовых автомобилей разместили вдоль изгиба конструкции. Такое решение позволяло компактно размещать машины внутри здания и организовать их выезд на улицу.

Сегодня в гараже работает постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы. На двух этажах представлены 53 транспортных экспоната и более 500 предметов, рассказывающих об истории транспорта и развитии столицы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, ранее к открытию музея в сентябре Сергеем Собяниным выпустили ограниченную серию карт "Тройка" с изображением гаража. Новая тематическая карта продолжает эту серию и приурочена к 100-летнему юбилею памятника советского авангарда.

Получить карту можно бесплатно при оформлении годовой индивидуальной "Карты попутчика" в рамках программы лояльности "Друг музея". Забрать ее можно будет через 14 дней после оформления.

Акция проходит в билетных кассах музея по адресу Новорязанская улица, дом 27. Количество карт ограничено.

Ранее в Москве выпустили тематическую карту "Тройка", посвященную 130-летию Российского университета транспорта (МИИТ). На ней изображен главный корпус вуза, который за время работы подготовил более 300 тысяч специалистов и внес вклад в развитие транспортной системы страны, в том числе в научной сфере.

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